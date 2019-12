Siracusa, Fiorenzo Amato è il nuovo segretario generale Filctem Cgil

Avvicendamento all'interno della Filctem Cgil di Siracusa. Giuseppe D’Aquila (attuale segretario generale della Filctem Sicilia) lascia l’incarico di segretario generale provinciale dei chimici a Fiorenzo Amato, già componente della sua segreteria. L’elezione di Amato è avvenuta nel corso dell’assemblea Filctem, con il 96% dei consensi.

"E’ una priorità assoluta - ha detto Amato - puntare all’attivazione di investimenti imponenti, anche in chiave europea, sul fronte energetico e degli approvvigionamenti, delle infrastrutture e su progetti di ricerca ed innovazione, unico volano in termini di sviluppo e occupazione. Questo territorio può esprimere immense opportunità in termini di crescita in base agli investimenti da realizzare, in termini di lavoro e di diritti, in termini di riconnessione al locale tessuto sociale. Il nostro è un territorio che mette insieme nel raggio di meno di dieci km, cinque multinazionali, un indotto imponente ed un sistema industriale avanzato che oggi più che mai deve agire sull’innovazione dei processi, deve sfruttare nuove tecnologie, deve riorganizzarsi".

A completare la segreteria provinciale della Filctem anche: Margherita Cannata, Vincenzo Tarascio, Carmelo Rapisarda, Salvatore D’Amore, Luciano Spataro.