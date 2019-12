Serie D: big-match per l’Eurialo domani a Comiso

Sfida il Comiso domani pomeriggio l'Eurialo. "Giocheremo contro una squadra tosta e che ha una buona fase difensiva. Non sarà una partita facile, ma cercheremo di portare a casa i tre punti" - commenta Daniela Cianflone

Eurialo al completo per un match da affrontare con grande concentrazione. “Le ragazze – prosegue Cianflone – sanno che dovranno dare il massimo contro un avversario duro a morire. Abbiamo già lasciato ingenuamente un punto per strada, a Catania due settimane fa e questo non deve più succedere. E’ chiaro che se il Comiso si dimostrerà più forte e vincerà con merito, chapeau, ma noi non lasceremo nulla. In questa fase iniziale di stagione stiamo cercando di amalgamare ancor di più il gruppo, rendendolo più coeso e più consapevole delle proprie potenzialità anche perché questa squadra purtroppo non ha un leader e sappiamo quanto sia importante questo aspetto”.