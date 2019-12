Siracusa, incidente stradale mortale al Lungomare Vittorini: due giovani perdono la vita

Due giovani di 20 e 22 anni hanno perso la vita poco dopo le 4 di questa mattina in un tragico incidente autonomo in Ortigia.

I due ragazzi viaggiavano, insieme ad altri 2, su una Ford Festa e stavano percorrendo il Lungomare Elio Vittorini, uscendo da Ortigia, quando, per ragioni ancora al vaglio dei Vigili Urbani, giunti all'altezza degli archi, sono andati a sbattere.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale, oltre al 118.