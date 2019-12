Siracusa, le Sardine scendono in piazza: no all'odio e al razzismo

Le sardine, il movimento spontaneo nato a Bologna, sbarca anche a Siracusa con la manifestazione di ieri sera, alle 19, in Largo XXV Luglio.

In piazza circa 500 persone tra cittadini, esponenti del mondo dell'associazionismo, ma anche l'ex sindaco Francesco Italia ed esponenti del mondo della politica.

Canti, brani recitati, musica e lo slogan per eccellenza "Siracusa non si lega", per una manifestazione pacifica e partecipata, seppure non come nelle altre piazze italiane.

Una manifestazione per dire No al razzismo e alla deriva neofascista. Per chiedere un'Italia solidale, accogliente, che rispetti i diritti e che eserciti la solidarietà