L’iniziativa “Natale a Tavola per Tutti” è stata fortemente voluta da “MangiareBene e non solo”, associazione enogastronomica-culturale nata a Siracusa allo scopo di promuovere la cultura alimentare e le tradizioni legate al territorio.

L’evento sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Siracusa e Città Educativa (il cui progetto educativo e’ l’elemento implicito nella struttura e nel governo della città, insieme ai valori proposti, alla qualità di vita offerta, alle celebrazioni organizzate, alle campagne e ai progetti preparati, saranno oggetto di riflessione e partecipazione, con gli strumenti necessari in grado di aiutare le persone a crescere personalmente e collettivamente) e con l’importante sinergia dell’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” di Siracusa, i cui docenti ed alunni – anche con esigenze speciali – saranno impegnati in prima linea, insieme all’associazione “Sicilia Turismo per tutti”, al fine di promuovere il concetto di piena Accessibilità nel Turismo.

Inoltre, verrà data la possibilità alle associazioni datoriale nel settore del turismo, dell’enogastronomia e dell’artigianato, di esporre di propri prodotti in apposite postazioni dimostrative.

“Natale a tavola per tutti” rientra nella logica di Città Educativa, una città che si apre alla scuola, alle associazioni ed ai cittadini, creando momenti di inclusione, partecipazione e comunione.

Particolare attenzione sarà rivolta al mondo della disabilità, proponendo iniziative miranti al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell'autostima ed all'acquisizione di competenze specifiche a livello tecnico-pratico.

Focus dell’iniziativa sarà il mondo dell’ospitalità e, in occasione delle feste natalizie, si proporranno idee per l’allestimento della tavola, la realizzazione di menù appositi con l’utilizzo di prodotti tipici del territorio e la creazione di centri-tavola preparati con la tecnica del fruit carving.

Nel corso della giornata si svolgeranno i seguenti laboratori didattici:

- Allestimento della tavola natalizia: come decorare la tavola con i tovaglioli in occasione delle feste natalizie

- L’arte dell’allestimento floreale: tecnica del fruit carving

- Consigli pratici alla degustazione del vino

- Le tecniche della latte art

- Demo cooking show con l’utilizzo di prodotti tipici del territorio

- Presentazione di menu per le festività natalizie

I laboratori didattici si svolgeranno a rotazione nel corso del pomeriggio con la possibilità di interazione con il pubblico presente.

Durante l’iniziativa saranno donate all’istituto alberghiero “Federico II di Svevia” di Siracusa alcune divise da lavoro per gli alunni più bisognosi.

L’iniziativa si terrà giorno 8 dicembre presso Urban Center di Siracusa, dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

Daranno il loro indirizzo di saluto il Sindaco Francesco Italia e le altre Autorità presenti.