Siracusa, elezioni amministrative 2018: arriva la sentenza del Tar, si torna a votare in nove sezioni

Si torna a votare in nove sezioni del comune di Siracusa.

Questa la sentenza del TAR di Catania, arrivata oggi, dopo oltre 24 ore di attesa.

Il fatto è noto: Ezechia Paolo Reale, ex candidato sindaco, non eletto per una manciata di voti ha presentato ricorso al TAR chiedendo l'annullamento dell'intera tornata elettorale delle scorse amministrative. E' bene ricordare che il ricorso faceva riferimento alla prima corsa elettorale e non al ballottaggio, quando poi diventò sindaco Francesco Italia.

Reale, dal primo momento, si è appellato alla "scheda ballerina" cioè introdotta nell'urna in un secondo momento.

Da quel famoso 10 giugno 2018 ad oggi sono stati mesi, giorni e ore convulse fino ad oggi, fino alla notizia ufficiale