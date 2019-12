Noto, cambia la viabilità nei pressi di piazza Sgroi

"La fase sperimentale per la viabilità in zona piazza Sgroi può definirsi chiusa”. Così il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti annuncia la nuova ordinanza che regola, già da oggi, la viabilità nei pressi di piazza Sgroi.

Le principali novità riguardano i sensi di marcia di via Cav. di Vittorio Veneto, che resta a doppio senso nel suo tratto iniziale compreso tra via Salvemini e piazza Alcide De Gasperi ma che diventa percorribile verso nord nel restante tratto, con obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Maiore; e quello di via Ugo Lago, che invece diventa percorribile verso sud. Questo comporterà alcune modifiche in via Maiore: c’è l’obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Ugo Lago.

Restano invariati i sensi di marcia su via Agnelli (verso piazza De Gasperi), via Pavia (verso Est) e via Einaudi (verso Ovest), così come resta attivo il senso di marcia antiorario in piazza Sgroi.