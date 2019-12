Siracusa, Sasol Italy presenta il Rapporto di Sostenibilità

Sasol Italy ha presentato oggi a Siracusa il proprio Rapporto di Sostenibilità. Ad illustrarlo Sergio Corso, Vice Presidente Operations Sasol Italy.

"Sul fronte della sostenibilità economica - ha detto - per Sasol Italy crea valore aggiunto distribuito tra dipendenti, appaltatori, erario, enti locali. A tal fine, nel 2018 questo valore aggiunto è stato pari a 104 milioni di euro, il 48% dei quali destinati ai dipendenti.

Guardando i dati degli ultimi 5 anni - ha aggiunto - gli investimenti si sono sempre attestati tra i 30 e i 40 milioni di euro l’anno, gran parte dei quali legati a interventi per la sostenibilità. Per i prossimi anni sono già in cantiere progetti di simile entità, per garantire la sostenibilità economica degli stabilimenti italiani anche in futuro. Per la sostenibilità sociale - ha spiegato - dei 622 dipendenti, il 99,7% è assunto con contratto a tempo indeterminato e il 35% dei nuovi assunti negli ultimi cinque anni è donna. Priorità assoluta alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, mediante la formazione continua e la diffusione di una cultura della sicurezza, per raggiungere l’obiettivo di Zero Incidenti