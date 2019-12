Siracusa, gli alunni del Wojtyla tornano a fare sport: il pallone tensostatico sarà reso agibile dal Circolo canottieri Ortigia

Dovrà essere il Circolo canottieri Ortigia a completare l'iter amministrativo per l'agibilità del pallone tensostatico che ricade nell'area della Cittadella dello sport, in mondo da renderlo fruibile anche agli alunni del Comprensivo Wojtyla.

Questo il risultato di un incontro tecnico che si è tenuto tra l'assessore all'Urbanistica, Maura Fontana, e l'ingegnere Marco Vancheri, rappresentante della società sportiva.

"bbiamo avuto modo di confrontarci con spirito di collaborazione – ha detto l’assessore Fontana – ed è emerso che il Comune non è inadempiente. Il tensostatico è stato consegnato al Circolo Canottieri Ortigia, vincitore del bando, che, come da accordi, deve provvedere a renderlo agibile. Così nell’incontro la società si è impegnata a produrre il certificato di idoneità statica. Contiamo nella celerità da parte del privato, perché è giusto che gli studenti dell'istituto comprensivo Wojtyla possano svolgere regolarmente le loro attività"