Siracusa, area di via Elorina: Ficara "Nuovo futuro per un vasto waterfront"

Si tiene oggi pomeriggio, a Siracusa, all'Urban center, il dibattito sul futuro dell'area di via Elorina ed in particolare dell'ex idroscalo.

"Diversi incontri istituzionali e la risposta alla mia interrogazione mi portano a maturare la convinzione che mai come oggi sia possibile scrivere un nuovo futuro, pubblico, per quel vasto waterfront" - dice il parlamentare siracusano, Paolo Ficara (M5s).