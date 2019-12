A Siracusa il Segretario Generale Nazionale della Cisl Annamaria Furlan

Sarà presieduta dal Segretario Generale Nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, il Consiglio generale della UST Cisl Ragusa Siracusa convocato, alle 18.30, nella sala Convivia del Grand Hotel Villa Politi, per il prossimo martedì.

Presente anche il segretario generale della Cisl siciliana Sebastiano Cappuccio e Paolo Sanzaro, ormai componente della segreteria della USR Cisl Sicilia.

“La presenza di Annamaria Furlan rappresenta un forte segnale per questo territorio - ha dichiarato Paolo Sanzaro - e un riconoscimento per l’intero gruppo dirigente siciliano e di questa UST. La UST Cisl Ragusa Siracusa si presenta a questo Consiglio dopo un periodo di grande lavoro e di tante iniziative. Siamo un’organizzazione solida e presente. I lavoratori riconoscono l’impegno di ogni nostra singola federazione e questo ci responsabilizza ogni giorno.”