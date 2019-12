Siracusa, deputati regionali e nazionali di M5s incontrano i cittadini

Politica locale, regionale e nazionale i temi al centro del dibattito. I portavoce M5S regionali e nazionali Stefano Zito, Paolo Ficara e Filippo Scerra, infatti, incontreranno i cittadini sabato 7 Dicembre alle 17,00 per discutere insieme dell'attuale situazione politica nazionale, regionale e comunale. Nella sede del MeetUp Siracusa, via Malta 61, saranno inoltre presenti gli ex portavoce in consiglio comunale, Silvia Russoniello e Roberto Trigilio.