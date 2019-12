Siracusa, tentano furto in appartamento: arrestati in tre

Sono stati sorpresi, in flagranza di reato, tre giovani siracusani sorpresi a rubare all’interno di un appartamento a Siracusa. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, in tre avrebbero dovuto mettere a segno il furto. Questa la dinamica: avrebbero parcheggiato l'auto sotto il balcone, uno di essi sarebbe rimasto in macchina a fare da palo, mentre gli altri due si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione arrampicandosi su una grondaia e sfondando la porta finestra della cucina.

I due però sono stati notati da una pattuglia che è intervenuta e ha arrestato i tre, nonostante un tentativo di fuga.

I tre sono Emanuele Gennuso, 22 anni, Davide Alfonso, 21 anni, Andrea Raitano, 19 anni.

I tre sono stati arrestati e associati presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa.