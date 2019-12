L'Ortigia in vasca domani contro la Lazio Nuoto

I biancoverdi, secondi in classifica, vogliono riscattare la sconfitta subita sabato scorso nel big-match contro Brescia, domani pomeriggio nel match contro la Lazio Nuoto alle ore 15. La Lazio è quartultima in classifica

"Con Brescia siamo riusciti a giocare un'ottima gara difensiva, ma contro la Lazio sarà una gara diversa. - commenta il tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo -Innanzitutto per via della loro piscina, che è un po' più stretta da una parte e da un'altra parte si tocca in maniera importante. Loro sono più abituati a quel tipo di vasca e noi dovremo adottare le giuste contromisure. Inoltre sono un'ottima squadra, con uno dei centri italiani, Matteo Leporale, che a mio avviso è ancora tra i più forti in A1, poi Giorgi, Slobodan Soro in porta, che è stato ed è tutt'ora un pilastro. Fanno delle buone difese in movimento, ritornano bene dietro sulla marcatura del centroboa, quindi dovremo essere molto attenti e cercare di giocare tutti i possessi d'attacco completi, per non dar loro la possibilità di partire in contropiede, una delle loro armi migliori".