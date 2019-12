Avola, due auto distrutte da un incendio nella notte in via Mazzini

De auto a fuoco questa notte ad Avola. Alle 2,30 I vigili del fuoco del distaccamento di Noto sono stati chiamati ad intervenire in via Mazzini all'altezza del civico 95 e 97 per incendio di un' Audi A4 e di una Fiat 500. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato e indagini del caso. Sul posto non sono stati trovati elementi per stabilire le cause.