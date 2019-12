Augusta, il 22 dicembre in piazza Duomo la seconda giornata "Magliette bianche"

Anche ad Augusta si terrà la seconda giornata Magliette Bianche, la manifestazione di piazza voluta dal coordinamento nazionale dei SIN d'Italia.

L'appuntamento è fissato al 22 dicembre, dalle 16 alle 19 in piazza Duomo e segue il primo evento che, a settembre scorso, ha visto scendere in piazza tantissime persone.

Ad Augusta è il Comitato Stop Veleni a fare da coordinatore e ad invitare a partecipare tutti i movimenti, le associazioni, i comitati "che hanno a cuore la questione ambientale". Nei prossimi giorni si passerà alla fase organizzativa per stabilire le modalità di svolgimento della manifestazione.