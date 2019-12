Priolo, Natale 2019: presentato il cartellone delle iniziative. VIDEOINTERVISTA

Ricco di appuntamenti in grado di soddisfare grandi e piccini, giovani e meno giovani: questo il programma degli eventi del cartellone Natale 2019, messo a punto dall'amministrazione Comune di Priolo e che rientrano nell'ambito del 40° anniversario dell'Autonomia comunale.

Si comincia martedì 17 dicembre e l'ultimo appuntamento è previsto per lunedì 6 gennaio: musical, teatro, musica gospel, esibizione del coro polifonico, il concerto di musica irica di Natale, lo spettacolo di acrobatica aerea. Senza dimenticare il Villaggio di Babbo Natale. In esclusiva ci sarà la parata del carillon vivente e il 5 gennaio la presenza dei Miracle Tunes e supereroi.

Un Natale che, quest'anno, prevede tanti spettacoli e intrattenimento con l'attenzione, però sempre rivolta ai meno fortunati, ai quali sarà erogato un voucher per consentire loro di poter acquistare ciò che serve per trascorrere degnamente le festività, come ci racconta il sindaco, Pipo Gianni