Siracusa Sostenibile: "Sulla differenziata è necessaria una informazione più chiara e capillare"

Sulla raccolta differenziata a Siracusa urge una comunicazione più capillare e più chiara.

A sollecitarla è Siracusa Sostenibile che ritiene necessaria la distribuzione di una brochure informativa cartacea per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, con una guida aggiornata al rifiuto. L'associazione rileva come il sito web del Comune non sia ancora completo di informazioni di dettaglio.

"La nostra maggiore preoccupazione sulla criticità di questa azione - si legge nella nota a firma di Pier Francesco Rizza, Lucilla Bocchetti e Raffaele Grienti - è legata alle persone più anziane che non usufruiscono del servizio della rete internet o tablet o smartphone e quindi possono essere raggiunti solo con un'informazione porta a porta. A tal fine Siracusa Sostenibile ha promosso una campagna informativa sui social sul nuovo calendario delle utenze domestiche visto che la maggior parte dei cittadini sono oggi nella più completa confusione sulle modalità e giorni di raccolta".