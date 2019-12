Siracusa, squallore e degrado nei bagni pubblici di Ortigia

Squallore e degrado nei bagni pubblici nell’Isola di Ortigia. A denunciarlo Vincenzo Vinciullo insieme a Salvatore Castagnino e Vincenzo Salerno, del gruppo Siracusa Protagonista.

"Per ridare dignità ai servizi igienici del un centro storico non occorrono somme eccessive - hanno proseguito Vinciullo, Castagnino e Salerno - bastava utilizzare una parte del fondo di riserva del sindaco dello scorso anno ed i costi per riparare le docce, i rubinetti e le porte potevano essere facilmente sostenibili".