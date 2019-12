Carlentini, controlli antidroga: un arresto per detenzione e spaccio

Nascondeva in garage una busta di plastica trasparente con all’interno 34 grammi di marijuana. Scoperto dai Carabinieri di Carlentini, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del cane Ivan, è stato arrestato. Si tratta di un 19enne incensurato. Nel garage i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche materiale per la pesatura e il confezionamento in dosi dello stupefacente. All’interno del marsupio del padre del 19 enne, venivano rinvenuti circa 3 grammi di hashish.

Da qui l'arresto per il giovane e la segnalazione in Prefettura per il padre.