Siracusa, incidente sulla Strada per Floridia: quattro mezzi coinvolti, una donna in ospedale

Incidente questa mattina, attorno alle 9, sulla Strada per Floridia, quattro i mezzi coinvolti. Secondo una prima ricostruzione un camion si sarebbe scontrato con un'auto per poi interessare altre due vetture.

La dinamica non è ancora chiara, ed è tutto da ricostruire. Il 118 ha soccorso una donna, estratta da un'autovettura.

Condotta all'Umberto I è stata sottoposta agli accertamenti del caso.

Sul posto la Polizia municipale. Traffico in tilt