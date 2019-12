Siracusa, Idroscalo: Adorno (Pd) "Necessita richiesta unitaria"

Trasferire l'area dell'idroscalo di Siracusa all'amministrazione comunale di modo da procedere alla sua riqualificazione per la successiva messa a disposizione della città.

Questa l proposta che è stata consegnata dall'assemblea del Pd di Siracusa al vice ministro degli esteri Onorevole Mariana Sereni nell'incontro del 24 novembre scorso.

"Il tema della riqualificazione dell’area dell’idroscalo - scrive in una nota Salvo Adorno - è un interesse di tutta la città. Bene ha fatto l’onorevole Prestigiacomo ad auspicare una richiesta unitaria, che in ogni caso la manifestazione del 6 dicembre convocata da diverse forze politiche e sociali ha già messo in moto".