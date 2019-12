Siracusa, in arrivo 20 milioni di euro per l'ex Provincia: si potranno pagare mutui e stipendi

Venti milioni di euro destinati dal Governo regionale al Libero Consorzio di Siracusa, che tra le ex Province è quella che versa in stato di maggiore necessità. Si tratta della prima delle cinque annualità dei 540 milioni che Il governo Musumeci ha deciso di ripartire alle ex Province.

A darne notizia stamane nel corso della Conferenza Regione-Autonomie locali è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali Bernardette Grasso. L’ammontare delle risorse è frutto dell’Accordo integrativo firmato nel maggio scorso con lo Stato.

"In questo modo – dichiara Grasso, che ha lavorato in sinergia con l’assessore all’Economia Gaetano Armao – consentiremo all’ex Provincia aretusea, grazie alla norma contenuta nella legge regionale 13 del 2019, di procedere al pagamento delle rate dei mutui e di liberare le risorse per gli stipendi del personale dipendente, restituendo loro serenità".

“In attesa di un intervento risolutivo sulle ex province siciliane e su quella di Siracusa in particolare – afferma il deputato regionale, Giovanni Cafeo – registriamo quanto meno il rispetto dell’impegno preso dell’assessore Grasso in Commissione Bilancio alla presenza delle sigle sindacali e dei deputati del territorio, oltre al sottoscritto i colleghi Cannata e Zito; continueremo, come sempre, a tenere alta l’attenzione su una questione che vede come uniche vittime incolpevoli proprio i lavoratori”.