Siracusa, cambio nel conferimento dei rifiuti per i parrucchieri

Parrucchieri, barberie e centri estetici che osservano il turno di riposo di lunedì potranno conferire il secco residuo il giovedì, entro le ore 13.00, come accade per le Utenze Domestiche. A dirlo è la Tekra, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Proprio questa mattina Gianluca Scrofani, ex assessore comunale aveva posto il problema.