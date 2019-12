Siracusa, chiuso lo sportello bancario del Tribunale: aperte interlocuzioni con nuove banche

E' stato chiuso, lo scorso novembre, lo sportello bancario presso il Palazzo di Giustizia di Siracusa.

Tante le lamentele da parte degli utenti, raccolta dall'associazione Nazionale Forense (ANF) - Sezione di Siracusa. Quest'ultima ha già anche raccolto la disponibilità della BCC Banca la Riscossa di Regalbuto, istituto di credito operante da alcuni anni sulla piazza di Siracusa, a prestare il servizio soppresso.

Per tale ragione la ANF - Sezione di Siracusa ha ritenuto opportuno avviare prontamente una interlocuzione con il Presidente del Tribunale, manifestando la piena disponibilità a collaborare per individuare in tempi brevissimi, una soluzione al grave disagio conseguente alla predetta chiusura dello sportello bancario.