Un'unica grande spiaggia da Melilli a Priolo Gargallo, concordi i sindaci: presto la firma del Protocollo d'intesa

Un'unica grande spiaggia, da Melilli a Priolo, sempre pulita e accogliente. E' questo l'accordo preso questa mattina tra i sindaci dei due comuni Pippo Gianni e Giuseppe Carta, i quali presto firmeranno un protocollo di intesa.

L'obiettivo è riqualificare il litorale fino a Melilli. Tra le idee in lavorazione potrebbe esserci quella di un museo archeologico-post industriale

"Abbiamo pensato alla realizzazione di una passerella a mare – ha detto il Sindaco Gianni – per poter installare un solarium sull’acqua. Si pensa anche al recupero del sito abbandonato dell’ex Sardamag che, anche in virtù del danno ambientale subito in questi anni, come compensazione potrebbe essere assegnato in concessione gratuita ai Comuni di Priolo e di Melilli"