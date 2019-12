Siracusa, contratto nazionale e politiche di welfare: il presidente dei metalmeccanici di Confindustria incontra i sindacati

Rinnovo contratto nazionale di lavoro e delle politiche di welfare. Questi gli argomenti al centro dell'incontro tra il presidente della sezione metalmeccanici ed installatori di Confindustria Siracusa, Giovanni Musso, con Pietro Nicastro, Piero Cilio e Santo Genovese, rispettivamente segretari di Fim, Fiom e Uilm

Le parti hanno convenuto di elaborare un piano di formazione che possa creare le figure professionali mancanti o carenti nel nostro territorio, come saldatori, tubisti, argonisti, scambiatoristi, colonnisti, valvolisti etc.

Nella prima decade di marzo, inoltre, verrà realizzato un convegno in collaborazione con l’Agi (Associazione Giurislavoristi Italiani) sul tema della rappresentatività sindacale e relativa titolarità per la contrattazione nazionale ed aziendale. Sempre sul tema degli appalti verrà organizzato un seminario sulle novità introdotte dal nuovo decreto fiscale