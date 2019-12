Siracusa, ex Provincia: Passanisi "Auspichiamo dalla Regione un impegno concreto"

Continua ad essere drammatica la vicenda dei lavoratori dell'ex Provincia, a rischio stipendi.

"Auspichiamo che dalla Regione giunga l’impegno concreto per l’erogazione dei fondi destinati alla copertura delle mensilità di novembre, dicembre e tredicesima in favore dei dipendenti del Libero Consorzio".

A dirlo è Daniele Passanisi, segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa, in vista dell’incontro che si terrà oggi pomeriggio della Conferenza Regione – Autonomie Locali con la presenza dei Commissari dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane.