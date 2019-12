Siracusa, Festa di Santa Lucia: presentato il programma

Presentato questa mattina il programma completo delle iniziative per celebrare la patrona di Siracusa, Santa Lucia. A comporre il programma, oltre alle iniziative strettamente religiose, ci sono tanti eventi collaterali.

Tra le iniziative denominate "Attorno alla festa": lunedì 9 dicembre alle 11 con l'inaugurazione della mostra La devozione artistica nell'arte contemporanea aretusea" a cura del prof. Michele Romano nella Chiesa di Santa Lucia alla Badia. Giorno 12 alle 20, dopo i Vespri solenni, nel cortile del Palazzo del Senato la Cuccia di Santa Lucia" offerta dall'istituto Alberghiero, e la degustazione di dolci svedesi per una contaminazione tutta nuova. Sabato e domenica, 14 e 15 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 raccolta di occhiali usati e screening visivo organizzato in collaborazione con Lions club Siracusa Host. Non mancheranno le visite guidate alle Catacombe di Santa Lucia e giovedì 19 dicembre la passeggiata per le vie di Ortigia "I luoghi e i tseori di Santa Lucia". Sabato 21 dicembre nella Cripta del Santuario della Madonna delle lacrime il musical "Luce. Lucia di Siracusa" di Andrea Scorsonelli e Massimiliano Ricciardo.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, si entra nel vivo giovedì 12 dicembre alle 11,30 con la tradizionale traslazione del simulacro della patrona siracusana dalla cappella all'altare maggiore. Alle 19 la celebrazione dei Vespri solenni, presieduti dall'arcivescovo, Salvatore Pappalardo, durante i quali il sindaco d Siracusa offrirà un cero. Parteciperanno anche i sindaci dell'arcidiocesi, che porteranno in dono prodotti tipici dei loro territori, e l'assessore regionale all'Agricoltura che offrirà del frumento. Il giorno della festa, il 13 dicembre alle 11 la concelebrazione presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti che terrò il panegirico. Alle 15,30 la processione che porterà il simulacro dalla cattedrale alla Basilica della Borgata. All'uscita il coro degli studenti degli istituti comprensivi siracusani canterà in onore di Santa Lucia. Sabato 14 alle 16 al Santuario di Santa Lucia si terrò la benedizione di tutti i bambini con un atto di affidamento a Santa Lucia e da mezzanotte inizierà l'adorazione notturna. Per l'Ottava, il 20 dicembre, alle 11 la concelebrazione presieduta da mons. Salvatore Pappalardo e alle 16 la partenza della processione che riporterà il simulacro della patrona siracusana in Cattedrale, in Ortigia. Sul ponte Umbertino ti terrà lo spettacolo pirotecnico.