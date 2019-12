Siracusa, sarà inaugurato domani il Mercatino missionario di Natale dei frati minori Cappuccini

Si inaugura domani a Siracusa, alle 18.30, nel chiostro del convento dei frati minori Cappuccini, il Mercatino missionario di Natale, giunto alla quarta edizione, con l’intento di fornire un aiuto concreto ai bambini e alle famiglie che vivono nelle zone più povere del Brasile.

L'evento, che si prolungherà fino a giorno 8 dicembre, vede mobilitati una trentina di volontari in queste ore impegnati nell’allestimento di ben sette stand oltre alla pesca di beneficenza nel salone parrocchiale.

La raccolta di fondi avverrà attraverso la vendita di prodotti solidali, oggetti, e dolciumi, interamente destinati all’associazione "Cento mamme per cento bambini".

Nel corso dell’evento gli ospiti verranno accolti con l’aperitivo francescano, la degustazione di arance bio-francescane e dolcetti natalizi fatti in casa; inoltre i visitatori verranno invitati ad assaggiare la zuppa di legumi accompagnata da vin brulè. Non mancherà lo spazio per i bambini che potranno divertirsi sabato 7 pomeriggio a partire dalle ore 16 con i giochi proposti dal servizio animazione. Per le mamme ed i papà tantissime idee regalo potranno essere trovate nei diversi stand: dagli oggetti natalizi, all’artigianato etnico, alle ceramiche siciliane, ma anche libri, piante, dolciumi, conserve, liquori, miele, legumi e tanto altro ancora.