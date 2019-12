Siracusa, Scrofani: "Quando sei parrucchiere e il Comune prevede la raccolta differenziata nel tuo giorno di chiusura"

"Siracusa, quando sei parrucchiere e il Comune prevede la raccolta differenziata nel tuo giorno di chiusura" - questa la denuncia di Gianluca Scrofani, ex assessore comunale, il quale segnala il disagio di un'intera categoria.

Scrofani, inoltre, chiede all'Amministrazione di ascoltare maggiormente le associazioni delle varie categorie.

"Credo che l'avvio della differenziata su tutto il territorio cittadino abbia bisogno di un fisiologico tempo di rodaggio e debba ancora tener conto di parecchi correttivi che dovranno essere effettuati per migliorare ove possibile la qualità del servizio. - continua Scrofani - Ritengo inoltre necessaria una fase di concertazione (meglio se fosse stata fatta in sede preventiva) con le associazioni di categoria, proprio per evitare che le disposizioni imposte dall'ente non siano corrispondenti alle esigenze di tutti."