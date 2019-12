Siracusa, infiltrazioni di acqua all'Antico Mercato di Ortigia: disposta la chiusura per inagibilità

Un'infiltrazione d'acqua ha reso l'Antico Mercato di Ortigia per un guasto all'impianto elettrico. Questa la triste notizia di oggi che porta con sè tutta una serie di cose tra cui l'annullamento degli eventi previsti per il mese di dicembre. La struttura solo da qualche anno è tornata allo splendore che merita. Proprio l'Antico mercato era diventato sede di convegni, dibattiti, festival e mostre.

Adesso si auspica una risoluzione del problema in tempi brevi per restituire alla città una parte importante di identità