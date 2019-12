Caos dl fisco, si tratta per rivedere Rc auto familiare

Conti da rifare, questioni politiche ancora da risolvere, norme da rivedere, compresa la 'rivoluzione' dell'Rc auto familiare: è caos sul decreto fiscale, che non accoglierà, alla fine, il decreto su Alitalia.

L'impasse della Camera rallenta anche il percorso della legge di Bilancio: il decreto, la prima 'gamba' della manovra, sembrava chiuso dopo una maratona notturna lunga 14 ore ma già prima dell'arrivo in Aula a Montecitorio si era prospettato un rinvio in commissione per risolvere problemi dettati un po' dalla fretta e un po' dalle difficoltà tra alleati.

Ad aprire le polemiche era stata infatti Italia Viva, su una norma specifica per il rinvio delle regole sulla trasparenza per le fondazioni legate ai partiti, votato dal resto della maggioranza.

Il nodo, a distanza di 24 ore, non è stato ancora sciolto e se i Dem - dopo essersi detti pronti a fare retromarcia, oggi offrono una revisione, Iv insiste perché venga cancellata e basta.