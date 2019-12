Augusta, edilizia scolastica: tre scuole sottoposte a manutenzione

E' stato espletato, nei giorni scorsi, il bando di gara per l'assegnazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso il 3° I.C. "S. Todaro" .

A breve si darà inizio ai lavori così come già ampiamente anticipato alla Dirigente Scolastica.

A darne notizia la sindaca Cettina Di Pietro e l'assessore Roberta Suppo

Inoltre, entro la settimana verrà individuata la ditta per i lavori di manutenzione straordinaria del 4° I.C. “D. Costa”, dei plessi centrale e via Dessiè del 1° I.C. “Principe di Napoli”, lavori per i quali si è provveduto a informare per le vie brevi i dirigenti scolastici.