Siracusa, giovedì l'inaugurazione della mostra Andersen “Ridici su” alla biblioteca di Cassibile

Sarà inaugurata giovedì 5 dicembre alle ore 9,30, presso la Biblioteca del quartiere Cassibile, la mostra Andersen “Ridici su”.

L'iniziativa del Comune è in collaborazione con il II Ist. Comprensivo “Falcone Borsellino”. La mostra è inserita nell'ambito del progetto La Biblioteca dei Borghi. All'inaugurazione saranno presenti il sindaco Francesco Italia e l'Assessore alla Cultura Fabio Granata.

“E' la seconda iniziativa che parte per il progetto La biblioteca dei borghi – dice il sindaco Francesco Italia – e riguarda ancora una volta un territorio di periferia e un pubblico privilegiato che è quello dei nostri bambini. Questo mostra la nostra attenzione per le zone della città lontane dal centro e per i cittadini che abitano là.”