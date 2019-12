Caro voli da e per la Sicilia, la deputata regionale Cannata a Bruxelles

Sarà a Bruxelles, la settimana prossima, con la Commissione Ue, Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, per sottoporre, all’attenzione del parlamento europeo, due temi: la programmazione comunitaria dei fondi strutturali per il ciclo 2021/2027 e il caro-voli da e per la Sicilia.

Proprio quest'ultimo tema è stato, questa mattina, al centro della seduta della Commissione regionale Unione europea.

Come ribadito stamattina, obiettivo della trasferta a Bruxelles dell’on. Rossana Cannata sarà ottenere risposte certe e concrete per garantire un’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini italiani. "Perché la Sicilia - chiarisce la componente della Commissione Unione europea - come la Sardegna deve poter contare su una diminuzione delle tariffe sia aeree sia marittime e sui fondi necessari per ottenere ciò".

"E’ necessario che Commissione e istituzioni europee, - continua Cannata - nella prossima programmazione, assicurino il totale rispetto della risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità e del parere del Comitato delle Regioni risalente al 2018 per garantire l’effettiva coesione".