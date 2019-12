Siracusa, "Natale Cenaco 2019": cambia la viabilità in zona Acradina

Mercatino di natale anche quest'anno nell'ambito dell'iniziativa commerciale "Natale Cenaco 2019".

Per tale motivo, da mezzanotte del 05 dicembre alle ore 20:30 del 25 dicembre 2019, in via Tisia, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione coatta: nel tratto interposto tra il civico 43 e l’intersezione con via Damone, sul lato destro del senso di marcia con direzione largo Dicone; nel tratto interposto tra il civico 51 e il civico 55, sul lato destro del senso di marcia con direzione largo Dicone; nel tratto interposto tra il civico 87 e il civico 97, sul lato destro del senso di marcia con direzione largo Dicone; nel tratto interposto tra il civico 108 e il civico 114, sul lato destro del senso di marcia con direzione viale Zecchino.