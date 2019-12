Studenti del “Vittorini-Gorgia” di Lentini in visita alla Grotta Monello

Sono stati in visita alla Riserva naturale integrale “Grotta Monello”, gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania, gli studenti dell’Istituto superiore “Vittorini-Gorgia” di Lentini.

La visita, nell'ambito di un progetto finalizzato all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile tra sensibilizzazione e formazione, ma anche per recuperare il senso di appartenenza al territorio e con l’obiettivo di far acquisire e sviluppare competenze che modifichino gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti.

Nel corso della visita gli studenti hanno partecipato all’attività di ricerca scientifica finalizzata alla quantificazione della Carrying Capacity della parte ipogea della Riserva Naturale “Grotta Monello” condotta dal Cutgana.