Siracusa, intitolazione dell'area superiore della Balza AKradina a "Giardino della Città solidale"

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione della parte superiore della balza Akradina a “Giardino della Città solidale“.

Un'area verde di 4000 metri quadrati, caratterizzata dalla folta presenza di alberi e piante delle specie mediterranee, situata in una zona importante e panoramica di Siracusa.

Il Giardino della città solidale, nasce da un'iniziativa di Marika Cirone Di Marco e Alida Scaletta, che oltre 25 anni fa progettarono e avviarono la piantumazione di alberi sulla parte alta della balza Akradina, ricevendo in seguito la collaborazione di Comune, Azienda Forestale, Sovrintendenza e, successivamente, di alcune associazioni. Oggi l'effetto è di avere qualificato e valorizzato un'area che era terra di nessuno, abbandonata e ridotta a un ammasso di rifiuti.

Alla cerimonia di intitolazione, oltre al sindaco Francesco Italia, erano presenti gli ex sindaci Marco Fatuzzo e Roberto Visentin, gli assessori Giusy Genovesi e Alessandra Furnari, l'onorevole Marika Cirone Di Marco, gli ex consiglieri comunali Pamela La Mesa e Carmen Castelluccio, il direttore della Forestale, Giancarlo Perrotta, la dottoressa Alessandra Trigilio per la Sovrintendenza, e i rappresentanti delle varie associazioni che hanno proposto la denominazione dell'area: Il Club delle Donne e Juniores, Comitato 100 Donne, Arci, Arci Ragazzi, L'altromercato, Amnesty International, Agire Solidale.

“Abbiamo scelto come denominazione 'Il giardino della città solidale' – ha detto Marika Di Marco – perché indica che questa Siracusa è accogliente e tale vuole restare. Oggi in una città che è spesso divisa, l'invito è di ritrovare la coesione e la solidarietà per costruire un futuro migliore".