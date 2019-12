Siracusa, il Circolo Canottieri Ortigia pronto a trovare soluzione condivisa per gli alunni del Wojtyla

"Pronta a trovare una soluzione concordata che tuteli l'utenza scolastica e l'equilibrio gestionale della Cittadella".

Così il Circolo Canottieri Ortigia interviene sulla vicenda del Pallone tensostatico che si trova all'interno dell'istituto comprensivo Wojtyla del quale gli alunni di quella scuola scuola non possono fruire perché le certificazioni di collaudo inviate dall'Ortigia al Comune non sono state giudicate adeguate".

"L' impianto ci è stato consegnato - precisa in una nota la società biancoverde - in condizioni fatiscenti, con l'onere di riqualificazione in tre anni. Con uno sforzo economico notevole, abbiamo completato l'opera in anticipo di un anno, mettendola a disposizione dell'utenza. Nel corso dei lavori, e per favorire le attività scolastiche, durante lo scorso anno, in via del tutto eccezionale e con gesto di liberalità, avevamo reso disponibile il palazzetto dello sport Pala Lo Bello, attualmente destinato ad altre attività. Oggi il tensostatico - prosegue la nota - è pronto e fruibile e non capiamo perché l'amministrazione comunale non abbia ancora risposto alle istanze della scuola “Wojtyla”. Tuttavia, anche in tema Palazzetto, da parte dell'Ortigia c'è la piena disponibilità ad un incontro con l'amministrazione comunale e con la Dirigente scolastica, per una soluzione concordata e condivisa, che - conclude - tuteli l'utenza scolastica e l'equilibrio gestionale della Cittadella".