Palermo, sequestrato storico teatro 'Gran tenda' per bancarotta

Sono stati apposti, dalla Guardia di finanza, i sigilli al "Gran Teatro Tenda" di via Autonomia Siciliana a Palermo.

I finanzieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della procura nei confronti degli amministratori di una cooperativa di Palermo, per aver sottratto al patrimonio della società in fallimento le strutture del "Gran Teatro Tenda" di via Autonomia Siciliana, per un valore quantificato in 760 mila euro.