Venerdì scendono in piazza per la prima volta le "Sardine siracusane"

Scendono in piazza le "sardine siracusane", venerdì 6 dicembre, alle 19 in Largo XXV Luglio.

Sarà "una manifestazione pacifica, apartitica, per dire basta al linguaggio d'odio. -si legge nell'evento diffuso sui social - Una manifestazione per urlare NO al razzismo e alla deriva neofascista del nostro Paese e chiedere un'Italia solidale, accogliente, che rispetti i diritti e che eserciti la solidarietà. Persone diverse tra loro, unite dalla fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e dal rifiuto per il populismo che minaccia il vivere civile. Nessuna bandiera, nessun simbolo di partito, niente slogan offensivi né insulti, solo sardine, arte, creatività, musica, allegria e voglia di stare insieme!"