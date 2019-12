India, 17 morti per il crollo di un muro in Tamil Nadu

Sono almeno diciassette le persone che hanno perso la vita nel villaggio di Mettupalayam, vicino a Coimbatore, nello stato del Tamil Nadu, per il crollo di un muro che ha travolto, la notte scorsa, tre case confinanti. I soccorritori sono ancora al lavoro per estrarre e i corpi dalle macerie, ma le speranze di recuperare qualcuno ancora vivo sono minime, ha detto un commissario di polizia ai giornalisti dell'agenzia Ians. Tra le vittime, quattro bambini e una intera famiglia di sei persone. Il dramma viene attribuito alle intense piogge che nelle ultime quarantotto ore hanno sferzato la zona e che dovrebbero continuare, secondo il Dipartimento di meteorologia, ancora per un giorno.