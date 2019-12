Augusta, sostenibilità: Sonatrach Raffineria Italiana adotta il Sustainability Impact (SI) Rating di ARBalzan

E' stato adottato, da Sonatrach Raffineria Italiana Srl, il Sustainability Impact (SI) Rating sviluppato da ARBalzan, start up innovativa specializzata nella sostenibilità integrata guidata da Ada Rosa Balzan, tra i massimi esperti di sostenibilità in Italia.

La società mira a rafforzare la strategia di sviluppo sostenibile, attuata attraverso investimenti in sostenibilità ambientale e interventi mirati all’ulteriore miglioramento dell’affidabilità degli impianti; non ultimo l’investimento di 200 milioni di euro per la manutenzione straordinaria effettuata nel corso del 2019 che ha incluso l’installazione di bruciatori a basso livello di ossidi di azoto (NOx) nei forni e il miglioramento dell’efficienza degli impianti anche in termini di riduzione dell’anidride carbonica (CO2). Il lavoro di analisi sui dati raccolti porterà alla valutazione integrata, misurazione e rendicontazione della sostenibilità del sito.

La prima fase dell’attività, già avviata, è consistita in un percorso di formazione dell’intera forza lavoro sui temi della sostenibilità. Tutti i dipendenti hanno partecipato a sessioni d’aula nel corso delle quali è stato spiegato il concetto di sostenibilità in tutte le sue declinazioni, non solo ambientali.

La seconda fase, quella della valutazione dell’indice di sostenibilità delle attività di raffineria, sarà realizzata utilizzando la piattaforma SI RatingTM che consente di analizzare la sostenibilità considerando 5 criteri: trasparenza, livello di gestione, attendibilità, miglioramento, completezza. Grazie a SI Rating verranno, inoltre, analizzate 26 tematiche ambientali, sociali e di governance sulla base di strumenti internazionali accreditati. I dati ottenuti saranno elaborati dall’algoritmo che genererà la valutazione finale di sostenibilità e diventeranno oggetto di un report che indicherà a Sonatrach Raffineria Italiana quali azioni intraprendere per ottimizzare il proprio impegno nella sostenibilità.