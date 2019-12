Siracusa, ex Provincia: Passanisi chiede un incontro con il nuovo Prefetto

Chiede di essere convocato dal nuovo prefetto, Giusi Scaduto, la Fp Cisl per discutere temi importanti tra cui il lavoro, in primis la situazione del Libero consorzio.

Il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, spiega: "Auspichiamo con la richiesta di un incontro urgente – ha sottolineato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa - l’avvio di un confronto ed una collaborazione fattiva sui temi che attengono l’occupazione e la situazione particolarmente difficile sotto l’aspetto economico finanziario in cui versano gli Enti locali, in particolare il Libero Consorzio e le amministrazioni comunali che da tempo ormai vivono una crisi strutturale che si sta allargando sempre più a macchia d’olio, mettendo in ginocchio un intero sistema, con pesanti ripercussioni per i dipendenti, relativamente alle garanzie retributive, e le prospettive inerenti il mantenimento dei servizi in favore della comunità”.