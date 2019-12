Sorbello: "Siracusa senza Piano di abbattimento delle barriere architettoniche"

"Nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, purtroppo Siracusa è ancora priva del Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonostante una petizione popolare promossa dal Coprodis con svariate centinaia di firme e ripetute sollecitazioni di consiglieri comunali, come Vinci e Bonafede".

Così Salv Sorbello, presidente di Progetto Siracusa che evidenzia come circa 3mila siracusani costretti a vivere ogni giorno nella nostra città situazioni di estremo disagio. "Tanto più a Siracusa, che fin dal 2012, con una delibera ufficiale da me proposta, - ricorda Sorebello - ha aderito ai principi e alle indicazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità".

Tra le proposte indicate dal presidente di Progetto Siracusa c'è quella di utilizzare la detrazione del 90% della spesa per ristrutturazione delle facciate, possa essere utilizzato anche per l’abbattimento delle barriere e quella di rendere operativa la delibera del consiglio comunale di Siracusa che destina il 10% di quanto il Comune incassa come oneri di urbanizzazione a contributi per l’abbattimento delle barriere stesse.

"Questa Giornata - conclude Sorbello, serva quindi a riflettere seriamente sul tema della disabilità, così da rendere sempre più diffuse e concrete le opportunità di vita, comprese quelle relative all’inserimento lavorativo, al diritto allo studio, al “Durante noi” e al “Dopo di noi”, mediante l’attuazione dei progetti di “vita indipendente”.