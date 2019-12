Rilancio economico e turistico di Marina di Melilli, il sindaco di Priolo disposto a collaborare su azioni sinergiche

Il rilancio di Marina di Melilli al centro di una lettera aperta che il sindaco di Priolo, Pippo Gianni ha inviato al primo cittadino di Melilli, Giuseppe Carta.

Nella missiva Gianni si dice disponibile ad un confronto "per far fronte comune e mettere a punto azioni sinergiche per riqualificare il tratto di litorale degradato e abbandonato di Marina di Melilli, che segue quello di Marina di Priolo, recuperato e affollato durante la stagione estiva da migliaia di bagnanti".

Nei giorni scorsi, infatti, il Comune di Melilli ha istituito un tavolo tecnico permanente proprio per discutere del rilancio di quell’area, inserita nel piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo.