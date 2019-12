Siracusa, Premio Idria: riconoscimento per l'ispettore antincendi Paolo Quattropani

Riconoscimento nazionale per l’ispettore antincendi Paolo Quattropani del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa alla XI edizione del premio Idria a Paternò. La cerimonia si è svolta il 30 novembre all’interno della chiesa di Santa Barbara con il patrocinio del Ministero della Difesa, del dipartimento di protezione civile e dell’alto patronato del presidente della repubblica. Il premio è stato consegnato a militari e vigili del fuoco che nel triennio 2017-2019 si sono distinti in eventi calamitosi che hanno colpito l’Italia.

L’ispettore Quattropani, in servizio operativo dal 1982, istruttore ed esperto in tecniche di derivazione speleo-alpine, nell’ultimo triennio oltre a partecipare agli interventi di messa in sicurezza degli edifici di culto a seguito del sisma 2018 nei paesi etnei, ha coordinato le squadre specializzate in soccorso fluviale in occasione delle alluvioni dell’ottobre 2018 e dello scorso 25 ottobre, salvando diverse persone intrappolate nelle loro abitazioni e trasportate dalla piena all’interno delle loro autovetture.