Siracusa, incendio al club Pegaso: distrutto il locale sauna

Incendio al club Pegaso di contrada Targia a Siracusa, intorno alle 20 di questa sera. Il rogo, che ha distrutto il locale sauna, avrebbe avuto all'origine cause elettriche.

In quel momento nel club erano presenti degli ospiti; nessuno di loro è rimasto ferito. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno messo sotto controllo il fuoco che ha provocato tanto fumo.