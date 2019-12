Sulla Catania-Palermo con 10 chili di cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato un calabrese di 41 anni, Salvatore Curinga, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 10 chili di cocaina mentre percorreva con la propria autovettura l'autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano. A scovare la droga è stato il cane "Asko". In due vani nascosti nella vettura sono state trovate dieci confezioni da un chilo l'una sigillate con nastro adesivo, contenenti cocaina pura. Curinga è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. L'auto è stata sequestrata.